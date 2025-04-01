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12:11, 1 апреля 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО России: Группировка войск «Восток» взяла под контроль поселок Разлив в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, в боях за поселок участвовали бойцы группировки войск «Восток». Отмечается, что в боях на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 военных.

Кроме того, группировкой «Восток» были подбиты четыре машины, два орудия и один танк ВСУ.

Населенный пункт Разлив расположен неподалеку от границы ДНР и Днепропетровской области. Российские военные уже подняли в поселке государственный флаг.

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