Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО России: Группировка войск «Восток» взяла под контроль поселок Разлив в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, в боях за поселок участвовали бойцы группировки войск «Восток». Отмечается, что в боях на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 военных.

Кроме того, группировкой «Восток» были подбиты четыре машины, два орудия и один танк ВСУ.

Населенный пункт Разлив расположен неподалеку от границы ДНР и Днепропетровской области. Российские военные уже подняли в поселке государственный флаг.