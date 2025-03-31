Рогов подтвердил взятие под контроль поселка на границе ДНР и Запорожья

Рогов: ВС России подняли российский флаг в Разливе

Вооруженные силы (ВС) России подняли российский флаг в поселке Разлив, расположенный на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Наши войска подняли российский триколор в Разливе у границы Днепропетровской области. Зачистка этого населенного пункта фактически завершена», — подтвердил Рогов.

Ранее о взятии Разлива под контроль сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna). «За 10 дней боев зачищены около 400 зданий, уничтожено до двух рот боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.