RusVesna: Армия России взяла под контроль поселок Разлив

Армия России взяла под контроль поселок Разлив в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Отмечается, что группировка войск «Восток» установила контроль над районом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военнослужащие установили флаги в разных частях населенного пункта и закрепляются на позициях. «За 10 дней боев зачищены около 400 зданий, уничтожено до двух рот боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Орлянское и продвигаются к Купянску. До этого ВС России взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР и продолжили наступление на лиманском направлении.