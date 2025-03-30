RusVesna: Российские бойцы освободили село Орлянское

Российские военнослужащие освободили село Орлянское и продвигаются к Купянску. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Российские войска освободили Орлянское и существенно продвинулись к Купянску с востока», — говорится в сообщении. В нем также уточняется, что бойцы группировки войск «Запад» развивают наступление на купянском направлении в Харьковской области рядом с границей с Луганской народной республикой (ЛНР).

Ранее российские военнослужащие освободили село Новолюбовка в ЛНР и продолжили наступление на лиманском направлении.