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08:47, 16 марта 2025Бывший СССР

Армия России освободила Новолюбовку

«РВ»: ВС России освободили Новолюбовку в ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что российские военные сначала выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Балка Журавка, после чего приступили к штурму Новолюбовки, в ходе операции зачистив поселок. «Наступление на Лиманском направлении на границе [Донецкой Народной Республики] ДНР и ЛНР продолжается», — отмечает «РВ».

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ВС России бойцов и техники бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) ВСУ в ЛНР. В ведомстве сообщили, что атаку «Азова» у населенного пункта Надия отражали военнослужащие 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад»

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