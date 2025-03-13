Уничтожение российскими военными бойцов и техники «Азова» в ЛНР попало на видео

Минобороны показало кадры уничтожения ВС России бойцов и техники «Азова» в ЛНР

Российские военные поразили живую силу и технику бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Кадры ударов показало Министерство обороны России в Telegram.

В ведомстве сообщили, что атаку «Азова» у населенного пункта Надия отражали военнослужащие 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад». В результате Вооруженными силами (ВС) России были уничтожены три американских бронетранспортера M113 и более 20 бойцов ВСУ.

«Задача выполнена, противник отступил», — подтвердили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ударов по скоплениям ВСУ в Судже Курской области. На них можно увидеть работу российских FPV-дронов.

