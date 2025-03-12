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14:08, 12 марта 2025Россия

Минобороны показало кадры ударов по скоплениям ВСУ в Судже

Минобороны опубликовало видео работы FPV-дронов в Судже
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало удары по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области. Видео работы FPV-дронов опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным оборонного ведомства, операторы FPV-дронов центра «Рубикон» поддерживают российских штурмовиков в Судже. Удары наносятся по технике и живой силе противника.

На кадрах можно увидеть, как с помощью съемки с дронов удается обнаружить места скопления солдат ВСУ, после чего по ним работает российская военная техника.

Ранее военкор Александр Коц опубликовал видео с бегущими из Суджи бойцами ВСУ. На записи видно троих военнослужащих, пробегающих мимо разрушенного здания.

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