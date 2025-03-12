Пытающихся сбежать из освобожденной Суджи бойцов ВСУ сняли на видео

Военкор Коц опубликовал видео с бегущими из Суджи бойцами ВСУ

В сети появилось видео с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающимися сбежать из освобожденной российскими войсками Суджи в Курской области. Ролик опубликовал военкор Александр Коц в Telegram.

На записи видно троих военнослужащих, пробегающих мимо разрушенного здания. Мужчина за кадром говорит, что съемка ведется возле местной школы. Далее камера объективного контроля поднимается выше и охватывает опустевшие улицы города.

По информации Коца, украинские военные пытаются самостоятельно отступить в сторону границы, однако командование ВСУ обстреливает Суджу и окрестности артиллерийским огнем и кассетными боеприпасами. «Причем делает это вслепую, потому что корректировать с воздуха сейчас нельзя по погоде», — подчеркнул военкор.

Ранее появились кадры с российскими военнослужащими, которые развернули флаги участвовавших в освобождении Суджи войск и триколор на фоне оставленной на площади в центре города фразы «Русские научитесь воевать».

Российские войска начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений Вооруженных сил России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.