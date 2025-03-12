Российских военных сняли в центре Суджи на фоне надписи «Русские научитесь воевать»

ТАСС опубликовал новые кадры из перешедшей под контроль России Суджи

В сети появилось новое видео из центра Суджи Курской области, перешедшей под контроль российских войск. Ролик опубликовал ТАСС.

На кадрах, снятых с воздуха возле местной администрации, видно российских военнослужащих, которые развернули флаги участвовавших в освобождении города войск и триколор на фоне оставленной в центре площади фразы «Русские научитесь воевать». Во второй части надписи речь идет о не выживших при вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) срочниках.

Ранее стало известно, что утром 12 марта российские войска взяли Суджу под свой контроль. Сейчас город взят в плотное кольцо, а по его периметру выставлены блокирующие силы. Сообщается, что ВСУ покинули населенный пункт фактически без боев.

Российские войска начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений Вооруженных сил России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.