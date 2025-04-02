Продажи Tesla упали до минимума за три года

Bloomberg: Продажи Tesla упали на 13 % до минимума с апреля—июня 2022 года

Квартальные продажи Tesla упали на 13 процентов, до трехлетнего минимума, составившего 336,7 тысячи авто при прогнозировавшемся аналитиками уровне продаж в 390 тысяч. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации такая динамика объясняется в том числе с тем, что «автопроизводитель столкнулся с международной реакцией на Илона Маска». Речь идет о политической деятельности миллиардера, являющегося ведущим публичным сторонником президента США Дональда Трампа.

Маск, который по-прежнему остается самым богатым человеком мира, теряет в последние недели десятки миллиардов долларов, а акции Tesla, достигнув рекордного максимума в течение нескольких недель после победы Трампа на выборах, упали по состоянию на вечер вторника, 1 апреля, на 44 процента от пиковых значений.

Произошло это на фоне того, что предприниматель столкнулся с погромами автосалонов, попытками закрыть их на законодательном уровне и падением продаж электрокаров в Европе на 40 процентов.

В связи с этим Трамп заговорил о предстоящем уходе Маска с должности главы департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), необходимом, чтобы вернуться к управлению бизнесом.