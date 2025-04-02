Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 2 апреля 2025Экономика

Продажи Tesla упали до минимума за три года

Bloomberg: Продажи Tesla упали на 13 % до минимума с апреля—июня 2022 года
Дмитрий Воронин

Фото: Adam Gray / Reuters

Квартальные продажи Tesla упали на 13 процентов, до трехлетнего минимума, составившего 336,7 тысячи авто при прогнозировавшемся аналитиками уровне продаж в 390 тысяч. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации такая динамика объясняется в том числе с тем, что «автопроизводитель столкнулся с международной реакцией на Илона Маска». Речь идет о политической деятельности миллиардера, являющегося ведущим публичным сторонником президента США Дональда Трампа.

Маск, который по-прежнему остается самым богатым человеком мира, теряет в последние недели десятки миллиардов долларов, а акции Tesla, достигнув рекордного максимума в течение нескольких недель после победы Трампа на выборах, упали по состоянию на вечер вторника, 1 апреля, на 44 процента от пиковых значений.

Произошло это на фоне того, что предприниматель столкнулся с погромами автосалонов, попытками закрыть их на законодательном уровне и падением продаж электрокаров в Европе на 40 процентов.

В связи с этим Трамп заговорил о предстоящем уходе Маска с должности главы департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), необходимом, чтобы вернуться к управлению бизнесом.

    Обсудить
    Последние новости

    США расширили санкции против России

    Летевший за границу российский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

    Мошенники нашли новое применение обманутым российским пенсионеркам

    В Госдуме объяснили призыв главы ВОЗ готовиться к новой пандемии

    Москвич под видом инвестирования в криптовалюту обманул россиян на 126 миллионов рублей

    «VK Музыка» обновилась

    Известная блогер и ведущая похвасталась ремонтом

    Генсек НАТО призвал страны альянса противостоять России в Арктике

    В офисе Зеленского ответили на вопрос о выборах

    Леонардо Ди Каприо вышел в свет с новой внешностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше