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15:25, 1 апреля 2025Экономика

Назван богатейший житель Земли

Илон Маск возглавил 39-й рейтинг богатейших миллиардеров по версии Forbes
Дмитрий Воронин

Фото: Vincent Alban / Reuters

Руководящий Tesla и курирующий в администрации Дональда Трампа работу ведомства по повышению эффективности правительства США Илон Маск назван лидером 39-го по счету списка богатейших жителей Земли, опубликованного Forbes.

Состояние предпринимателя сейчас оценивается в 342 миллиарда долларов. В топ-3 также вошли идущие почти вровень глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг с 216 миллиардами долларов и основатель Amazon Джефф Безос с 215 миллиардами. Возглавлявший рейтинг в прошлом году владелец группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно в 2025-м оказался только на пятом месте с состоянием в 178 миллиардов.

В список, составляемый с 1987 года, вошли более трех тысяч миллиардеров, совокупно владеющих рекордными 16,1 триллиона долларов.

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Маск в последние месяцы переживает проблемы, связанные в том числе с его политической активностью. Ставший ключевым публичным сторонником Трампа в ходе его президентской кампании он сначала обогатился на росте котировок Tesla, а затем столкнулся с погромами автосалонов, попытками закрыть их на законодательном уровне и снижением продаж.

Еще в конце февраля The Wall Street Journal, опубликовавшая список супермиллиардеров — богачей с состоянием более 50 миллиардов долларов — оценивала его состояние в 419,4 миллиарда долларов. После этого в результате снижения стоимости акций Tesla десятки миллиардов долларов стал терять и сам Маск.

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