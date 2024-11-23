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20:01, 23 ноября 2024Мир

Маск побил собственный мировой рекорд

Bloomberg: Илон Маск снова стал богатейшим человеком в истории
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск снова стал богатейшим человеком в истории, побив свой собственный мировой рекорд 2021 года. Эту информацию привел Bloomberg, обновив список самых богатых людей мира.

Состояние Маска на данный момент оценивается в 348 миллиардов долларов. При этом в ноябре 2021 года основатель Tesla и SpaceX располагал капиталами на общую сумму в 340 миллиардов долларов.

Кроме того, Илон Маск значительно опережает других миллиардеров. Так, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, который занимает второе место рейтинга, сейчас составляет 219 миллиардов долларов.

Ранее Илон Маск высказался о необходимости совершить полет на Марс. По его словам, эта планета имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания», хотя подобный проект вряд ли сейчас привлечет инвесторов.

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