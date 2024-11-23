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17:50, 23 ноября 2024Наука и техника

Маск объяснил необходимость полета на Марс

Маск: Марс имеет решающее значение для долгосрочного выживания сознания
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск объяснил необходимость полета на Марс. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, планета имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания». Маск добавил, что не планирует просить финансовые средства у венчурных капиталистов. Он отметил, что понимает бессмысленность полета с точки зрения инвестиций. Поэтому предприниматель собирает ресурсы.

В конце сентября Маск заявил, что в течение двух лет они планируют отправить на Марс пять беспилотных транспортных кораблей системы Starship. По оценке Маска, успешная посадка кораблей сделает возможной пилотируемую миссию на Марс уже через четыре года.

Ранее глава Маск заявил, что США могут не отправить человека на Марс из-за бюрократических помех, создаваемых Федеральным управлением гражданской авиации при испытаниях ракетно-космических систем.

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