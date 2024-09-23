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18:16, 23 сентября 2024Наука и техника

Маск анонсировал отправку на Марс пяти беспилотных Starship

Маск: в течение двух лет на Марс планируется отправка пяти беспилотных Starship

Фото: Gene Blevins / Reuters

Компания SpaceX в течение двух лет планирует отправить на Марс пять беспилотных транспортных кораблей системы Starship. Об этом в X сообщил бизнесмен Илон Маск.

По мнению миллиардера, успешная посадка кораблей сделает возможной пилотируемую миссию на Марс уже через четыре года.

Ранее глава SpaceX заявил, что США могут не отправить человека на Марс из-за бюрократических помех, создаваемых Федеральным управлением гражданской авиации при испытаниях ракетно-космических систем.

Также в сентябре Маск допустил, что компания SpaceX запустит первые беспилотные космические корабли к Марсу через два года.

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      Иван Потапов
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