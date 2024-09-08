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04:47, 8 сентября 2024Наука и техника

Маск назвал срок предполагаемой высадки первых людей на Марс

Маск: SpaceX запустит беспилотные космические корабли к Марсу через два года

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск назвал срок предполагаемой высадки первых людей на Марс. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

По его словам, компания SpaceX запустит первые беспилотные космические корабли к Марсу через два года. В случае удачной миссии пилотируемые полеты начнутся еще через 2 года. Бизнесмен убежден, что после этого частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. По его оценке, примерно через 20 лет на Марсе будет построен самодостаточный город.

Маск также рассчитывает, что Starship будет доставлять людей и грузы на Луну в конце текущего десятилетия.

Ранее Илон Маск заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал создать базу на Луне и города на Марсе. По его мнению, людям следует «находиться там, среди звезд».

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      Марина Совина
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