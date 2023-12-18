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01:45, 18 декабря 2023Наука и техника

Маск призвал человечество заселять другие планеты

Маск призвал человечество создать базу на Луне и города на Марсе
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. Об этом он написал на странице в социальной сети X.

Маск призвал человечество создать базу на Луне и города на Марсе. По его мнению, людям следует «находиться там, среди звезд».

Предприниматель напомнил, что от первого полета (самолета братьев Райт — прим. «Ленты.ру») до высадки на Луну прошло всего 66 лет. Однако с момента последней высадки на Луну прошло полвека. По мнению Маска, это событие не может стать высшим достижением человечества как цивилизации.

Ранее Маск обозначил сроки полета Starship на Марс. По его мнению, это произойдет через три-четыре года. «Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса», — допустил он.

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      Марина Совина
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