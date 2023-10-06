Маск обозначил сроки полета Starship на Марс

Глава SpaceX Маск: корабль Starship может полететь на Марс через три-четыре года

Многоразовый космический корабль Starship может полететь на Марс через три-четыре года. Соответствующие сроки обозначил глава компании SpaceX Илон Маск, сообщает ТАСС.

Американский бизнесмен в дистанционном формате принял участие в сессии 74-го Международного астронавтического конгресса, проходящего в Баку (Азербайджан). «Три-четыре года. Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса», — ответил Маск на соответствующий вопрос.

По его словам, на Красной планете необходимо создать автономно действующую базу, что потребует отправки туда миллионов тонн грузов с оборудованием и ресурсами.

Глава SpaceX добавил, что удобное окно для отправки миссии на Марс открывается примерно раз в 26 месяцев.

В сентябре Маск заявил, что многоразовая транспортная космическая система Starship готова к очередному испытательному пуску.