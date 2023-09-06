Маск сообщил о готовности Starship к очередному запуску

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что система Starship готова к очередному запуску

Многоразовая транспортная космическая система Starship готова к очередному испытательному пуску. Об этом со ссылкой на заявление главы компании SpaceX Илона Маска сообщает ТАСС.

По словам бизнесмена, в настоящее время компания ожидает разрешение на пуск от Федерального авиационного управления США.

В июне SpaceNews заметило, что перед новым пуском будет модифицирована нижняя часть второй ступени Starship, благодаря чему ее двигатели смогут работать при еще включенных агрегатах первой ступени.

В том же месяце издание со ссылкой на НАСА сообщило, что проблемы с созданием многоразовой транспортной системы Starship, над которой работают в компании SpaceX, могут привести к задержкам в реализации лунной миссии Artemis 3, намеченной на конец 2025 года.

В мае SpaceNews сообщило, что инвестиции компании SpaceX в многоразовую транспортную систему Starship составят не менее пяти миллиардов долларов к концу 2023 года.