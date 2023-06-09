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12:53, 9 июня 2023Наука и техника

В НАСА обеспокоились проблемами со Starship

НАСА: проблемы с системой Starship могут задержать лунную миссию Artemis 3

Фото: SpaceX / NASA / CNP / Globallookpress.com

Проблемы с созданием многоразовой транспортной системы Starship, над которой работают в компании SpaceX, могут привести к задержкам в реализации лунной миссии Artemis 3, намеченной на конец 2025 года. Соответствующую обеспокоенность высказали в НАСА, сообщает SpaceNews.

По словам заместителя администратора американского космического агентства по разработке исследовательских систем Джима Фри, НАСА беспокоит количество испытательных пусков Starship, которые должна провести SpaceX.

Так, каждая миссия лунной версии Starship требует запуска не только самого посадочного модуля, но и нескольких кораблей-заправщиков. Кроме того, перед пилотируемым полетом лунной версии Starship должна быть совершена беспилотная посадка на естественный спутник Земли и проверка технологии орбитальной дозаправки.

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«У них впереди значительное количество запусков, и это, конечно, вызывает у меня беспокойство по поводу даты — декабря 2025 года», — сказал специалист.

В мае SpaceNews сообщило, что инвестиции компании SpaceX в многоразовую транспортную систему Starship составят не менее пяти миллиардов долларов к концу 2023 года.

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    Иван Потапов
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