Подсчитаны инвестиции SpaceX в Starship

SpaceNews: инвестиции SpaceX в систему Starship составят не менее пяти миллиардов долларов

Инвестиции компании SpaceX в многоразовую транспортную систему Starship составят не менее пяти миллиардов долларов к концу 2023 года. Соответствующие затраты подсчитало SpaceNews.

Издание ссылается на ходатайство, поданное американской компанией в суд округа Колумбия, в котором SpaceX просит добавить себя в качестве ответчика по иску, направленному экологическими активистами и группой коренных американцев против Федерального управления авиации США по поводу запусков Starship с площадки Бока-Чика в штате Техас.

В заявлении Starship утверждается, что если истцы выиграют дело, то SpaceX может лишиться лицензии на запуски с Бока-Чика, что представляет угрозу не только для компании, но и для НАСА, с которым у нее есть контракт в рамках лунной программы.

Отдельно в ходатайстве отмечается, что SpaceX инвестировала в разработку площадки Бока-Чика, предназначенной для запуска Starship и сверхтяжелой ракеты Super Heavy, более трех миллиардов долларов. Издание напоминает, что в апреле генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что в 2023 году компания планирует потратить на Starship около два миллиарда долларов.

Складывая эти суммы, SpaceNews заявляет, что на многоразовую транспортную систему к концу 2023 года SpaceX потратит от пяти миллиардов долларов.

В апреле Маск заявил, что компания будет готова провести новый запуск своего прототипа космического корабля Starship через один-два месяца.