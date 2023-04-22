Маск назвал время нового запуска корабля Starship

Маск: SpaceX будет готова провести новый запуск корабля Starship через один-два месяца

Американская компания SpaceX будет готова провести новый запуск своего прототипа космического корабля Starship через один-два месяца. Об этом в Twitter заявил основатель и глава компании Илон Маск.

Он прокомментировал слова пользователей социальной сети о том, что на ремонт стартовой площадки может уйти до полугода. «Кажется, что мы будем готовы снова провести запуск через один-два месяца», — назвал он время нового старта.

Пуск состоялся 20 апреля в 16:28 по московскому времени с площадки Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в США. Спустя четыре минуты после пуска прототип системы Starship взорвался, набрав высоту 38 километров.

Нештатная ситуация возникла на третьей минуте интеграционных летных испытаний, когда прототип одноименного космического корабля (образец Ship 24) не смог отделиться от прототипа сверхтяжелого носителя Super Heavy.