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16:40, 20 апреля 2023Наука и техника

SpaceX запустила Starship

SpaceX запустила прототип многоразовой транспортной системы Starship

Фото: Go Nakamura / Reuters

SpaceX запустила прототип многоразовой транспортной системы Starship. Это следует из прямой трансляции, организованной компанией в Twitter.

Пуск прототипа Starship, включающего одноименный космический корабль (образец Ship 24) и сверхтяжелый носитель Super Heavy, состоялся в 16:28 по московскому времени с площадки Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в США.

Первое летное испытание прототипа Starship должно проходить по суборбитальной траектории, однако транспортная система разовьет скорость, отвечающую орбитальному движению (первую космическую). После отсоединения от носителя корабль Ship 24, согласно планам SpaceX, достигнет высоты 235 километров, после чего начнет спуск, в итоге приводнившись в Тихом океане недалеко от Гавайев. Носитель Super Heavy совершит приводнение в Мексиканском заливе недалеко от Бока-Чика. Восстановление данного прототипа Starship не предполагается.

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Ранее пуск прототипа многоразовой транспортной системы, намеченный на 18 апреля, был перенесен из-за нештатного давления в топливном баке носителя.

В SpaceX утверждают, что связка из Super Heavy и Starship станет самой крупной, мощной и грузоподъемной ракетной системой, когда-либо созданной человечеством, обойдя такие сверхтяжелые носители, как Saturn V, «Энергия» и Falcon Heavy. В частности, в многоразовом режиме Starship, как ожидается, будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а в одноразовом — до 250.

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Иван Потапов
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