Запуск Starship отложили

SpaceX отложила запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship

Американская компания SpaceX отложила запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship со стартовой площадки в районе населенного пункта Бока-Чика (штат Техас). Трансляция велась на канале YouTube.

«Отказываемся от сегодняшней попытки летных испытаний; команда работает над следующей доступной возможностью», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс. Ранее прототипы корабля совершили несколько тестовых полетов с возвращением на Землю.

Ранее глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что не рассчитывает на успешный запуск своего космического корабля Starship.