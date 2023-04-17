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16:32, 17 апреля 2023Наука и техника

Запуск Starship отложили

SpaceX отложила запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX отложила запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship со стартовой площадки в районе населенного пункта Бока-Чика (штат Техас). Трансляция велась на канале YouTube.

«Отказываемся от сегодняшней попытки летных испытаний; команда работает над следующей доступной возможностью», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс. Ранее прототипы корабля совершили несколько тестовых полетов с возвращением на Землю.

Ранее глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что не рассчитывает на успешный запуск своего космического корабля Starship.

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Даниил Иринин
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