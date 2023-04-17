Маск заявил о неверии в свой проект

Маск заявил, что не рассчитывает на успех полета Starship, запуск может быть перенесен

Глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успешный запуск своего космического корабля Starship, запланированный на понедельник, 17 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Успех — это не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием», — отметил предприниматель в своем Twitter-аккаунте. Кроме того, добавил он, скорее всего полет будет перенесен. В чем именно причина его сомнений Маск не уточнил, однако поделился, что двигатели являются самой уязвимой частью конструкции.

Самым худшим сценарием, по мнению главы SpaceX, станет взрыв на стартовой площадке в Бока-Чика (штат Техас), поскольку в этом случае подготовка к повторному пуску может занять несколько месяцев.

Ранее Маск подтвердил дату запуска Starship. Он сообщил, что полет состоится 17 апреля.

В январе стало известно, что SpaceX впервые заправила топливом полностью собранную 120-метровую многоразовую двухступенчатую транспортную систему Starship. Компания отработала действия, предшествующие пуску ракеты.