Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:55, 17 апреля 2023Наука и техника

Маск заявил о неверии в свой проект

Маск заявил, что не рассчитывает на успех полета Starship, запуск может быть перенесен
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Aly Song / Reuters

Глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успешный запуск своего космического корабля Starship, запланированный на понедельник, 17 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Успех — это не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием», — отметил предприниматель в своем Twitter-аккаунте. Кроме того, добавил он, скорее всего полет будет перенесен. В чем именно причина его сомнений Маск не уточнил, однако поделился, что двигатели являются самой уязвимой частью конструкции.

Самым худшим сценарием, по мнению главы SpaceX, станет взрыв на стартовой площадке в Бока-Чика (штат Техас), поскольку в этом случае подготовка к повторному пуску может занять несколько месяцев.

Ранее Маск подтвердил дату запуска Starship. Он сообщил, что полет состоится 17 апреля.

В январе стало известно, что SpaceX впервые заправила топливом полностью собранную 120-метровую многоразовую двухступенчатую транспортную систему Starship. Компания отработала действия, предшествующие пуску ракеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
54-летний генерал-лейтенант полиции ушел в зону СВО старшим сержантом
Италия и Япония обсудили создание истребителя нового поколения
В Москве объяснили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
Назван необычный способ вернуть страсть в отношения
Женщина «поработила» мужа-инвалида, завела роман с его сиделкой и попала под суд
Маск заявил о неверии в свой проект
Обнаружена похожая на Венеру планета
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году на 2,8 процента
Двухлетнюю девочку спасли из запертого автомобиля в Подмосковье
Военный эксперт рассказал о попытке ВСУ атаковать российские силы в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.