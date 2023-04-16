Илон Маск подтвердил дату первого пуска Starship

Илон Маск заявил, что первый испытательный пуск Starship состоится 17 апреля

Первый испытательный пуск космического корабля Starship состоится в понедельник, 17 апреля. Дату запуска подтвердил американский предприниматель, глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

«Попытка запуска завтра», — говорится в сообщении.

Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс.

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США сообщало, что запуск многоразовой двухступенчатой транспортной системы Starship планируют осуществить со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас). В январе стало известно, что SpaceX впервые заправила топливом полностью собранную систему Starship. Компания отработала действия, предшествующие пуску ракеты.