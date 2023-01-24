SpaceX впервые заправила топливом полностью собранный Starship

SpaceX впервые заправила ракетным топливом полностью собранный 120-метровый Starship

SpaceX на космодроме в Южном Техасе впервые заправила топливом — жидкими метаном и кислородом — полностью собранную 120-метровую многоразовую двухступенчатую транспортную систему Starship. Об этом пишет Space.com.

Согласно публикации, таким образом была проведена «мокрая генеральная репетиция», в ходе которой детально отрабатывались все действия, предшествующие пуску ракеты.

Отмечается, что собранный вариант Starship состоял из прототипа первой ступени Super Heavy под названием Booster 7 и верхней ступени модификации Ship 24.

Ожидается, что эта связка будет использована для первого орбитального полета Starship.

В июле основатель американской компании SpaceX предприниматель Илон Маск пообещал, что первый орбитальный полет прототипа многоразового космического корабля Starship, предназначенного для отправки людей и грузов в дальний космос, мог состояться в августе 2022-го.