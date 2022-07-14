Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Маск назвал сроки орбитального полета Starship

Основатель SpaceX Маск: первый орбитальный полет корабля Starship состоится в августе

Фото: Gene Blevins / Reuters

Первый орбитальный полет прототипа многоразового космического корабля Starship, предназначенного для отправки людей и грузов в дальний космос, может состояться в августе, заявил основатель американской компании SpaceX предприниматель Илон Маск. Об этом пишет ТАСС.

По словам бизнесмена, орбитальный полет может состояться в названные сроки в случае, если все основные системы изделия успешно пройдут тестирование. «Если тестирование пройдет хорошо, то уже в следующем месяце», — отметил Маск.

В июле прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенный для запуска перспективного космического корабля Starship к Луне и Марсу, загорелся на пусковой площадке компании SpaceX в штате Техас. Как тогда заявил Маск, повреждения от инцидента оказались незначительными.

Материалы по теме:
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

В июне основатель SpaceX заявил, что Starship будет готов к первому орбитальному полету в июле.

В мае он утверждал, что этот космический корабль может осуществить непилотируемый полет к Марсу через 3-5 лет.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил об аде на Земле в случае отказа Запада от переговоров с Путиным
В МИД России оценили планы G7 установить «потолок цен» на российскую нефть
Российская школьница покончила с собой в сарае после обеда с родителями
В МИД России отреагировали на предложение Киева признать независимость Ичкерии
Шеф-кондитер легендарной «Праги» вспомнил об исчезнувших московских ресторанах
В Литве заявили о транзите в Калининград по прежним правилам
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
В Москве по делу о госизмене арестовали вице-президента российско-финской фирмы
Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной
Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного в Перми бизнесмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.