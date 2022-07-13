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Маск оценил ущерб от возгорания ракеты SpaceX

Илон Маск: ущерб от возгорания прототипа сверхтяжелой ракеты SpaceX незначительный

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Повреждения от возгорания прототипа сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенной для запуска перспективного космического корабля Starship к Луне и Марсу, незначительны. Таким образом основатель компании SpaceX американский инженер и бизнесмен Илон Маск оценил ущерб от вчерашнего инцидента. Об этом сообщает ТАСС.

«Только что был на площадке для запуска двигателей. Повреждения, как представляется, незначительны, но нам нужно осмотреть все двигатели», — заметил предприниматель.

Инженер добавил, что в ближайшее время специалисты SpaceX проведут проверку систем ракеты в ангаре для сборки.

Прототип Super Heavy загорелся на пусковой площадке компании SpaceX в штате Техас 12 июля.

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В июне основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что Starship будет готов к первому орбитальному полету в июле.

В мае он утверждал, что этот космический корабль может осуществить непилотируемый полет к Марсу через 3-5 лет.

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Иван Потапов
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