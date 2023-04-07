Названа дата первого полета Starship

Космический корабль Starship компании SpaceX совершит первый полет 17 апреля

Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может состояться 17 апреля. Дату первого полета раскрыли в плане запусков, который утвердило Федеральное авиационное управление (FAA) США, пишет ТАСС.

По данным FAA, запуск многоразовой двухступенчатой транспортной системы Starship планируют осуществить со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас). «Команда [Starship] работает над репетицией запуска на следующей неделе, за которой последует первое (...) летное испытание», — сообщила SpaceX в Twitter.

Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс. Прототипы Starship совершили несколько тестовых полетов.

В марте глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания будет готова запустить Starship в скором времени. Он отметил, что дата запуска зависит от выдачи лицензии FAA.

В январе стало известно, что SpaceX впервые заправила топливом полностью собранную систему Starship. Компания отработала действия, предшествующие пуску ракеты.