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10:44, 7 апреля 2023Наука и техника

Названа дата первого полета Starship

Космический корабль Starship компании SpaceX совершит первый полет 17 апреля

Фото: Spacex

Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может состояться 17 апреля. Дату первого полета раскрыли в плане запусков, который утвердило Федеральное авиационное управление (FAA) США, пишет ТАСС.

По данным FAA, запуск многоразовой двухступенчатой транспортной системы Starship планируют осуществить со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас). «Команда [Starship] работает над репетицией запуска на следующей неделе, за которой последует первое (...) летное испытание», — сообщила SpaceX в Twitter.

Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс. Прототипы Starship совершили несколько тестовых полетов.

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В марте глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания будет готова запустить Starship в скором времени. Он отметил, что дата запуска зависит от выдачи лицензии FAA.

В январе стало известно, что SpaceX впервые заправила топливом полностью собранную систему Starship. Компания отработала действия, предшествующие пуску ракеты.

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Даниил Иринин
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