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17:03, 20 апреля 2023Наука и техника

Starship взорвался на четвертой минуте полета

В ходе испытаний Starship взорвался на четвертой минуте полета

Кадр: SpaceX

Спустя четыре минуты после пуска прототип многоразовой транспортной системы Starship взорвался, набрав высоту 38 километров. Это следует из прямой трансляции, организованной компанией в Twitter.

Нештатная ситуация возникла на третьей минуте летных интеграционных испытаний, когда одноименный космический корабль (образец Ship 24) не смог отделиться от носителя Super Heavy. Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявлял, что испытание будет считаться успешным, если Starship взлетит, а пусковая площадка повреждена не будет

Пуск состоялся в 16:28 по московскому времени с площадки Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в США.

Первое летное испытание предполагало полет прототипа Starship по суборбитальной траектории, однако транспортная система развила бы скорость, отвечающую орбитальному движению (первую космическую). После отсоединения от носителя корабль Ship 24, согласно планам SpaceX, должен был достигнуть высоты 235 километров, после чего начать спуск, в итоге приводнившись в Тихом океане недалеко от Гавайев. Носитель Super Heavy должен был совершить приводнение в Мексиканском заливе недалеко от Бока-Чика.

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Ранее пуск прототипа многоразовой транспортной системы, намеченный на 18 апреля, был перенесен из-за нештатного давления в топливном баке носителя.

В SpaceX утверждают, что связка из Super Heavy и Starship станет самой крупной, мощной и грузоподъемной ракетной системой, когда-либо созданной человечеством, обойдя такие сверхтяжелые носители, как Saturn V, «Энергия» и Falcon Heavy. В частности, в многоразовом режиме Starship, как ожидается, будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а в одноразовом — до 250.

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Иван Потапов
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