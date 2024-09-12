Американский регулятор отреагировал на критику из-за Starship

Американский регулятор отреагировал на критику из-за корабля Starship

Федеральное управление гражданской авиации США отреагировало на критику из-за задержки в разрешении на запуск многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Мы очень хорошо работаем со SpaceX. У нас с ними очень тесный диалог», — заявил исполнительный директор по эксплуатационной безопасности Управления коммерческого космического транспорта американского регулятора Дэн Мюррей.

По его словам, значительные ресурсы управления направлены на работу со SpaceX. По словам Мюррея, эта деятельность включает 80 процентов сверхурочной работы, выполняемой персоналом регулятора. Чиновник добавил, что получение лицензии зависит от того, как она составляется.

В случае со SpaceX, как уточнил Мюррей, речь идет о разрешении ряда вопросов, связанных с экологической безопасностью, о которых компания сообщила недавно, в частности, о сбросе сточных вод из охладительной системы стартовой площадки и о возникновении в результате старта Starship мощных звуковых волн.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что США могут не отправить человека на Марс из-за бюрократических помех, создаваемых при испытаниях ракетно-космических систем Федеральным управлением гражданской авиации. Американский бизнесмен раскритиковал решение американского регулятора, который на рассмотрение вопроса о влиянии испытаний многоразовой транспортной системы Starship на окружающую среду отвел 60 суток.