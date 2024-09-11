Маск раскритиковал американского регулятора

Маск: США могут не отправить человека на Марс из-за зарегулированности

США могут не отправить человека на Марс из-за бюрократических помех, создаваемых при испытаниях ракетно-космических систем Федеральным управлением гражданской авиации. Об этом со ссылкой на заявление главы компании SpaceX Илона Маска сообщает ТАСС.

Американский бизнесмен раскритиковал решение американского регулятора, который на рассмотрение вопроса о влиянии испытаний многоразовой транспортной системы Starship на окружающую среду отвел 60 суток.

«Мы никогда не доставим человечество на Марс, если так будет продолжаться», — заявил Маск.

В августе издание ArsTechnica допустило, что испытания Starship могут состояться в середине сентября.