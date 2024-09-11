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17:33, 11 сентября 2024Наука и техника

США отложили полет Starship минимум до конца ноября

Американский регулятор отложил полет Starship минимум до конца ноября

Фото: Veronica Gabriela Cardenas / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США отложило пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship на 60 дней. Об этом сообщает ArsTechnica.

В компании SpaceX заявили, что из-за решения регулятора очередные летные испытания Starship состоятся не ранее конца ноября.

По данным SpaceX, первая и вторая ступени транспортной системы были готовы к испытаниям в первой половине августа. Задержку в одобрении очередных летных испытаний в компании связали с их сложностью, поскольку на этот раз планируется поймать первую ступень Starship — ускоритель Super Heavy.

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В августе издание допустило, что испытания Starship могут состояться в середине сентября.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени. Как отмечает издание SpaceNews, в ходе тестов удалось совершить мягкую посадку ускорителя Super Heavy и корабля Starship.

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      Иван Потапов
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