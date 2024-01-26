В списке богатейших людей мира сменился лидер

Forbes: глава LVMH Арно возглавил список богатейших людей мира

Президент группы компаний-производителей предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вернул себе лидерство в списке богатейших людей мира и потеснил с первой строчки рейтинга основателя Tesla Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Forbes.

Отмечается, что в настоящее время состояние Арно оценивается в 205,8 миллиарда долларов и увеличилось на 21,6 миллиарда. Макс, в свою очередь, переместился на вторую строчку рейтинга. Совокупный капитал его компаний Tesla и SpaceX составил в общей сложности 204,2 миллиарда долларов. Таким образом, Арно опередил ближайшего преследователя на 1,6 миллиарда.

Тройку лидеров списка замкнул основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос с результатом в 179,9 миллиарда долларов. Четвертую строчку с большим отставанием занял один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон с состоянием в 142,6 миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в 2023 году миллиардеры из числа пятисот богатейших людей мира смогли вернуть потери в размере 1,4 триллиона долларов, понесенные в 2022-м. На этом фоне их совокупный капитал за год увеличился в общей сложности на 1,5 триллиона долларов.