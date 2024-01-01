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05:31, 1 января 2024Ценности

Богатейшие люди мира вернули потерянные деньги

Bloomberg: 500 богатейших людей мира компенсировали убытки за 2022 год

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Миллиардеры из числа пятисот богатейших людей мира в 2023 году вернули потери в размере 1,4 триллиона долларов, понесенные в 2022 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Суммарный капитал пятисот самых состоятельных миллиардеров планеты вырос на 1,5 триллиона долларов. В тройку самых богатых людей мира вошли основатель Tesla Илон Маск (229 миллиардов долларов), глава LVMH Бернар Арно (179 миллиардов долларов) и основатель Amazon Джефф Безос (177 миллиардов долларов).

Специалисты отмечают, что 2022 год из-за инфляции, высоких ставок и геополитических рисков привел к уменьшению состояния миллиардеров. Однако в текущем году им удалось это переломить.

Ранее стало известно, что новый владелец социальной сети Х (бывшей Twitter) Илон Маск лишил сотрудников компании премий, обещанных по трудовому договору. Сотрудникам должны были выплатить 50 процентов бонусов за 2022 год, если они продолжат работу в компании в течение первого квартала года.

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      Юлия Мискевич
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