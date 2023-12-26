Илон Маск лишил сотрудников многомиллионных премий

NY Post: Илон Маск лишил сотрудников Х премий и бонусов на миллионы долларов

Предприниматель Илон Маск, новый владелец социальной сети Х (бывшей Twitter), лишил сотрудников компании премий, обещанных по трудовому договору. Об этом узнал New York Post.

По словам бывшего работника Х Марка Шобингера, сотрудникам должны были выплатить 50 процентов бонусов за 2022 год, если они продолжат работу в компании в течение первого квартала года. Однако выплаты осуществлены не были.

Шобингер и еще около двух тысяч нынешних и бывших сотрудников компании подали коллективный иск в суд Сан-Франциско более чем на пять миллионов долларов. Суд постановил, что иск о нарушении контракта правомерен, поскольку в трудовом договоре предусмотрены выплаты премий. В то же время юристы компании утверждали, что компания дала сотрудникам только устное обещание, что не может рассматриваться как официальный документ.

Х сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании. В марте X предложила сотрудникам акции общей стоимостью 20 миллиардов долларов.