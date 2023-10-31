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06:39, 31 октября 2023Экономика

Названа стоимость компании X Илона Маска

Fortune: компания X Илона Маска оценивается в 19 миллиардов долларов

Фото: Mateusz Slodkowski / Globallookpress.com

Компания X (ранее Twitter), владеющая одноименной соцсетью и принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, оценивается в 19 миллионов долларов. Такую стоимость называет журнал Fortune со ссылкой на источники.

«Компания X, бывшая Twitter, сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании», — говорится в материале.

Общая цифра рассчитывается исходя из стоимости одной акции, выделяемой на сотрудника. Компания дает возможность работникам получить акции с ограниченным правом распоряжения в качестве вознаграждения. Стоимость одной ценной бумаги составляет 45 долларов.

В марте, по данным издания, X предложила сотрудникам акции общей стоимостью в 20 миллиардов долларов.

Ранее портал Business Insider сообщил, что Илон Маск планирует трансформировать социальную сеть Х в сайт знакомств и даже цифровой банк.

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      Марина Совина
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