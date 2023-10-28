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01:27, 28 октября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

Business Insider заявил о планах Маска превратить соцсеть Х в сайт знакомств
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск планирует трансформировать социальную сеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и даже цифровой банк. Об этом написал портал Business Insider со ссылкой на состоявшееся собрание компании Х.

В публикации уточняется, что в четверг, 26 октября, в формате видеоконференции в Х прошло собрание с участием Маска и гендиректора компании Линды Яккарино. Во время встречи бизнесмен заявил, что «X в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком». Однако Маск не уточнил, каким образом это произойдет.

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Ранее сообщалось о планах Маска заблокировать X в Евросоюзе. Он рассматривал эту возможность из-за нового закона о цифровых услугах.

13 октября стало известно, что Евросоюз начал проверку X из-за «дезинформации» по конфликту в Израиле. Специальная комиссия направила соцсети обращение, требующее объяснить, каким образом она «обрабатывает проблемный контент».

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      Марина Совина
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