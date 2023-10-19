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03:33, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о планах Маска заблокировать X в ЕС

BI: Маск обсуждал блокировку X в ЕС из-за закона о цифровых услугах
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель, владелец социальной сети X Илон Маск рассматривал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. Об этом написало издание Business Insider, сославшись на источник.

В публикации отмечается, что Маск испытывает все большее разочарование на фоне необходимости следовать закону о цифровых услугах. Поэтому он обсуждал блокировку X в Европейском союзе (ЕС) или возможность сделать соцсеть недоступной для пользователей.

При этом минимум дважды в 2023 году Маск встречался с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, чтобы обсудить действия X для соблюдения закона о цифровых услугах, но «потерял терпение».

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