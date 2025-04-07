Трамп обозвал противников пошлин одним словом

Трамп обозвал противников торговых пошлин паниканцами

Президент США Дональд Трамп обозвал противников введенных торговых пошлин «паниканцами», которых подпитывают «слабаки и глупцы». Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети X.

«У США есть шанс сделать что-то, что следовало сделать десятилетия назад. Не будьте слабаками, не будьте глупцами. Не будьте паниканцами — новая партия с активом из слабых и глупых людей», — написал хозяин Белого дома. Он также призвал американцев быть сильными и терпеливыми перед лицом грядущих перемен.

Слово «паниканцы» — перевод употребленного американским лидером слово «panican», которое является комбинацией слов «panic» и «americans». Однако возможно он мог и подразумевать слово «republicans» (члены Республиканской партии США — прим. «Ленты.ру»), так как экономические ограничения Трампа встретили неприятие ряда его соратников.

Ранее американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск призвал создать зону свободной торговли США с Европейским союзом (ЕС) вопреки политике Трампа. Бизнесмен также отметил, свободу передвижения и трудоустройства в Евросоюзе следует распространить и на Соединенные Штаты.