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04:48, 6 апреля 2025Мир

Маск выступил против пошлин Трампа

Маск призвал создать зону свободной торговли США и ЕС вопреки политике Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск призвал создать зону свободной торговли США с Европейским союзом (ЕС) вопреки политике американского президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи на «Конгрессе Лиги» в Италии.

«Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны перейти, на мой взгляд, в идеале к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли», — сказал он.

Бизнесмен также отметил, свободу передвижения и трудоустройства в ЕС следует распространить и на США. «Именно такой совет я дал президенту [Трампу]», — подчеркнул он.

Ранее Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. «У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло...», — сказал он.

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