Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине

Маск: Выступающие за продолжение конфликта на Украине — лицемеры и лжецы

Американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что необходимо положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он раскритиковал тех, кто выступает за продолжение боевых действий, назвав их лицемерами и лжецами. «У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло...», — подчеркнул Маск.

2 апреля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что конфликт находится на грани прекращения огня, однако сторонам еще предстоит прийти к соглашению.

Вскоре после этого американский лидер сообщил о «хорошем сотрудничестве» с Москвой и Киевом в вопросе урегулирования конфликта.