Официальный курс доллара упал ниже 80 рублей

ЦБ установил официальный курс доллара на 22 мая на отметке в 79,75 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) опустило официальный курс доллара ниже отметки в 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Официальный курс американской валюты в четверг, 22 мая, составит примерно 79,75 рубля. Для сравнения, в среду, 21 числа, котировки находились на уровне 80,31 рубля. Таким образом, снижение составило около 56 копеек. В последний раз официальный курс доллара в России падал ниже 80 рублей в июне 2023 года.

В то же время котировки европейской валюты ЦБ, напротив, резко поднял — с 89,97 до 91,3 рубля. Котировки евро в итоге повысились примерно на 1,33 рубля. Официальный курс юаня, в свою очередь, понизили на 7 копеек — с 11,16 до 11,09 рубля.

Несмотря на продолжающееся ослабление котировок американской валюты, ряд экспертов сходятся во мнении, что подобная тенденция не продлится долго. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что заметное укрепление курса доллара начнется во второй половине этого года. К концу декабря котировки доллара могут вплотную приблизиться к отметке в 100 рублей.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, полагает, что пробить психологический уровень американской валюте удастся уже к началу осени. Ослаблению рубля во многом будет способствовать снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть.