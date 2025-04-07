Биткоин обвалился до уровня времен прихода к власти Трампа

Стоимость биткоина упала ниже $75 тыс. впервые с президентских выборов в США

Цена биткоина в понедельник, 7 апреля, падает почти на 10 процентов, опускаясь ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, биткоин на фоне падения сырьевых рынков, а также рынков акций по всему миру, связанного с решение главы США Дональда Трампа обложить повышенными пошлинами почти весь импорт товаров в стране, обвалился до уровней времен его прихода к власти в начале ноября.

Вскоре после победы Трампа криптовалюта начала укрепляться, последовательно обновляя рекорды стоимости. Чуть менее чем за месяц она проделала путь от 74 до 103 тысяч долларов, а к моменту инаугурации Трампа превышала 109 тысяч.

После того как выяснилось, что в указе нового главы государства говорится об оценке «потенциального создания и поддержании национального запаса цифровых активов», а не о создании национального резерва биткоинов, о котором шла речь во время предвыборной кампании, курс криптовалюты перешел к снижению. Он вновь подскакивал в начале марта, прибавляя 9 процентов после того, как Трамп в своей соцсети Truth Social уточнил, что рабочей группе поручено «продолжить работу над криптовалютным стратегическим резервом».

