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10:54, 27 января 2025Экономика

Биткоин резко подешевел

Bloomberg: Биткоин подешевел почти на 6 % на фоне невключения в резерв США
Дмитрий Воронин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стоимость биткоина резко снижается в понедельник, упав ниже 100 тысяч долларов. На момент написания материала криптовалюта ускорила падение, теряя почти 6,5 процента и опускаясь до 98,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

«Трейдеры зафиксировали прибыль всего через несколько дней после того, как Дональд Трамп в своем указе назвал индустрию цифровых активов важнейшим драйвером инноваций в США», — говорится в материале Bloomberg.

При этом, указывают журналисты, пятничное распоряжение американского президента о создании рабочей группы для консультирования Белого дома по криптополитике пока не подразумевает создания национального резерва биткоинов, о котором Трамп говорил во время предвыборной кампании. Речь в документе идет только об оценке «потенциального создания и поддержании национального запаса цифровых активов», что также могло сказаться на динамике дешевеющего биткоина.

Как отмечает в связи с этим глава отдела деривативов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в FalconX Шон МакНалти, несмотря на то, что рынок получил 90 процентов желаемого, очевидно, что это уже было в основном учтено в цене.

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Биткоин начал укрепляться после победы Трампа на президентских выборах в начале ноября. Чуть менее чем за месяц, прошедший после них, стоимость криптовалюты проделала путь от 74 до 103 тысяч долларов, а республиканец даже поздравил ее владельцев с преодолением отметки в 100 тысяч долларов за единицу, попросив не благодарить его. Неделю назад в день инаугурации главы США цена биткоина впервые в истории превысила 109 тысяч долларов. Перед этим сообщалось, что Трамп собирается выпустить указ, согласно которому криптовалюты станут одним из приоритетных направлений госполитики.

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