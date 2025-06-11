Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 11 июня 2025Экономика

Банк России предупредил об опасности криптообменников

ЦБ: В криптообменниках россияне могут стать участниками расчетов с преступниками
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Центробанк предупредил россиян об опасности криптообменников и онлайн-казино. В рамках схемы, при которой их организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан «человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками», говорится в сообщении регулятора.

В качестве примера в Банке России привели ситуацию, при которой гражданин, пытаясь купить в интернете криптовалюту, оказывается участником сделки с продавцами, связанными с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Вероятность этого в ЦБ обосновали указанием на то, что «такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой».

В случае же с нелегальными онлайн-казино россияне при выводе средств на карту могут оказаться в ситуации, когда его данные передаются покупателям наркотиков и деньги присылают уже они, в результате чего люди неумышленно становятся фактическим участниками противозаконных сделок.

Все это чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам вплоть до непосредственного вовлечения в преступную деятельность, резюмировали в ЦБ, призвав не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок.

В Банке России последовательно выступают против покупки и продажи криптовалюты в стране обычными инвесторами в том числе из-за ее волатильности. По словам и.о. директора департамента финансовых технологий Центробанка Станислава Коропа, в современных условиях, связанных в том числе с ужесточением регулирования за рубежом, сама идея об анонимности криптовалюты, которая считалась одной из базовых ее характеристик, теряет свою актуальность и становится иллюзией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. В Ташкенте считают, что их не уважают. Что ответила Москва?

    Продажи телевизоров в России рухнули

    Названы четыре причины постоянно холодных рук

    Средства россиян на индивидуальных инвестсчетах пообещали защитить

    Скоростной поезд «Аврора» попадет в Книгу рекордов России

    Российские подростки надели противогаз на памятник реформатору Сперанскому

    В Сумах прогремел взрыв

    Продавец клубники устроил стрельбу на чемпионате России по хоккею на траве

    ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в российском регионе

    В Госдуме подтвердили число переданных Украиной тел российских бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости