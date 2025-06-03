В Банке России анонимность криптовалюты назвали иллюзией

Короп: В ряде стран идут по пути ужесточения регулирования в сфере криптовалют

В современных условиях, связанных в том числе с ужесточением регулирования за рубежом, сама идея об анонимности криптовалюты как средства платежа теряет свою актуальность. Об этом в ходе сессии «Криптовалюта и свобода денег. Иллюзия или реальность?» на ЦИПР-2025 заявил исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя ЦБ, «пресловутый Travel Rule» (Часть законодательства, нацеленная на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связанные с ней требования передавать властям данные о получателях и отправителях средств с развитием криптовалютного сектора распространили и на транзакции с цифровыми активами), активно используемый на Западе, «во многом рушит саму идею о том, что криптовалюты — это абсолютно анонимное средство платежа», что с его точки зрения оправдано.

Назвав в связи с темой обсуждения анонимность криптовалюты иллюзией, Короп отметил, что зарубежные регуляторы сейчас либо отказываются от ранее принятых «либеральных актов» в этой сфере, либо идут по пути ужесточения. Никакой «криптооттепели» не происходит, и все «упирается в желание контролировать поток расчетов и желание знать своих контрагентов», указал и.о. главы департамента. Он напомнил, что в Великобритании недавно ужесточили правила по налоговому комплаенсу со стороны криптокомпаний, а в Китае на фоне уже существующих запретов банки теперь обязаны дополнительно отчитываться по всем таким операциям.

Короп подчеркнул, что для ЦБ РФ все это не является какой-то лакмусовой бумажкой. С учетом имеющихся рисков и специфики регулятор «взвешенно, аккуратно и последовательно» формирует собственную политику, в том числе за счет так называемого квазирегулирования, реализуемого в стране через экспериментальные правовые режимы (ЭПР) использования криптовалюты, обобщил он.

В марте ЦБ направил правительству страны предложения, в которых говорится, что покупать и продавать криптовалюту в стране смогут только «особо квалифицированные» инвесторы, вложившие в ценные бумаги и депозиты более 100 миллионов рублей или имеющие годовой доход свыше 50 миллионов.

Тогда же стало известно, что «квалы» смогут вне ЭПР вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но доходностью привязаны к ее стоимости.