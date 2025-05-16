Набиуллина пообещала дать разъяснения о привязанных к криптовалюте инструментах

ЦБ даст разъяснение по выпуску связанных с криптовалютой финансовых инструментов

Банк России готовит разъяснение для рынка по выпуску производных финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, квалифицированным инвесторам выпуск таких инструментов следует разрешить еще до запуска экспериментального правового режима (ЭПР), который планируется осуществить к осени.

«В ближайшее время выпустим подробные разъяснения для индустрии о новых возможностях для участников рынка», — пообещала в пятницу, 16 мая, Набиуллина.

В марте ЦБ сообщил о направлении правительству предложений, в которых говорится, что покупать и продавать криптовалюты в стране смогут только «особо квалифицированные» инвесторы, вложившие в ценные бумаги и депозиты более 100 миллионов рублей или же имеющие годовой доход свыше 50 миллионов.

Тогда же стало известно, что «квалы» смогут вне ЭПР вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но доходностью привязаны к ее стоимости.