В России сделки с криптовалютой разрешат особым людям

К сделкам с криптовалютой собрались допустить особо квалифицированных инвесторов

Банк России поделился подробностями о новом экспериментальном режиме для сделок с криптовалютами. Согласно направленным в кабмин предложениям регулятора, ее покупку и продажу в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР), который будет действовать в РФ три года, могут разрешить только «особо квалифицированным» инвесторам.

Как ожидается, люди смогут получить такой статус, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или же их годовой доход составил более 50 миллионов. Также допустить до эксперимента предлагается компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству.

Для финорганизаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, обещают установить регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива. Также в ЦБ в очередной раз напомнили, что по-прежнему не рассматривают указанный инструмент в качестве платежного средства, в связи с чем предлагается запретить россиянам рассчитываться по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение этого запрета.

При этом планируется, что все квалифицированные инвесторы смогут вне экспериментального режима вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но доходностью привязаны к ее стоимости.

Еще неделю назад в Минфине РФ указывали, что, как ожидается, участвовать в экспериментальных торгах смогут инвесторы, которых в ведомстве называли суперквалифицированными. Отмечалось, что критерии отнесения к этой категории пока окончательно не готовы, но для физлиц, участвующих в торгах, будет установлена «очень высокая планка». Текущий имущественный ценз для квалифицированных инвесторов в РФ составляет 12 миллионов рублей, а с 2026 года он поднимется до 24 миллионов.