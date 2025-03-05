В России назвали участников готовящихся торгов криптовалютой

В Минфине РФ заявили, что в торгах криптовалютой смогут участвовать «суперквалы»

Минфин и Центробанк РФ обсуждают запуск организованных внутрироссийских торгов цифровой валютой в рамках ранее одобренного властями экспериментального правового режима. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев, по словам которого участвовать в них смогут суперквалифицированные инвесторы. Комментарий чиновника опубликовал «Интерфакс».

Глава департамента уточнил, что критерии отнесения к этой категории пока окончательно не готовы, ведется их обсуждение. Сейчас определяется, «насколько вообще это можно сделать в текущих условиях без рисков для финансовой системы, денежно-кредитной политики и безопасности», подчеркнули в Минфине.

Как объяснил Яковлев, в категорию «суперквалов» войдут не обязательно банки. В списке в том числе могут оказаться и физические лица, для которых «будет установлена очень высокая планка», говорится в публикации. Текущий имущественный ценз для квалифицированных инвесторов в РФ составляет 12 миллионов рублей, а с 2026 года он поднимется до 24 миллионов.

С 1 сентября ЦБ получил возможность утвердить правила для торгов криптовалютой, в частности, отразив в документах порядок допуска к ним и требования к их организаторам. Ранее указывалось, что, как ожидается, поначалу участвовать в торгах смогут прежде всего банки с возможностью дальнейшего расширения соответствующего рынка.