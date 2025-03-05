Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:02, 5 марта 2025Экономика

В России назвали участников готовящихся торгов криптовалютой

В Минфине РФ заявили, что в торгах криптовалютой смогут участвовать «суперквалы»
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минфин и Центробанк РФ обсуждают запуск организованных внутрироссийских торгов цифровой валютой в рамках ранее одобренного властями экспериментального правового режима. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев, по словам которого участвовать в них смогут суперквалифицированные инвесторы. Комментарий чиновника опубликовал «Интерфакс».

Глава департамента уточнил, что критерии отнесения к этой категории пока окончательно не готовы, ведется их обсуждение. Сейчас определяется, «насколько вообще это можно сделать в текущих условиях без рисков для финансовой системы, денежно-кредитной политики и безопасности», подчеркнули в Минфине.

Как объяснил Яковлев, в категорию «суперквалов» войдут не обязательно банки. В списке в том числе могут оказаться и физические лица, для которых «будет установлена очень высокая планка», говорится в публикации. Текущий имущественный ценз для квалифицированных инвесторов в РФ составляет 12 миллионов рублей, а с 2026 года он поднимется до 24 миллионов.

С 1 сентября ЦБ получил возможность утвердить правила для торгов криптовалютой, в частности, отразив в документах порядок допуска к ним и требования к их организаторам. Ранее указывалось, что, как ожидается, поначалу участвовать в торгах смогут прежде всего банки с возможностью дальнейшего расширения соответствующего рынка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия не потерпит присутствия сил НАТО на Украине». В ударе «Искандером» по полигону ВСУ увидели мрачное послание Западу

      Apple перестала продавать определенный вид гаджетов

      Shaman не смог добиться права на товарный знак «Я русский»

      Пожилая пассажирка самолета вызвала гнев пользователей сети из-за одного грубого поступка

      Сарик Андреасян послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского

      Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова на афтепати «Оскара»

      В США запустят спутник для наблюдений со сверхнизкой орбиты

      В ЦРУ подтвердили приостановку передачи разведданных Украине

      Врач предостерегла россиян от поисков своих симптомов в интернете

      В США высказались о будущем ДНР и ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше